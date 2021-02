Ski-WM: Drei Starter, fünf positive Corona-Fälle

Drei ÖSV-Starter in der Kombination und fünf positive Corona-Fälle: In seiner Kolumne „WM live“ liefert „Krone“-Redakteur Alexander Hofstetter einen genauen Einblick in die Ski-Weltmeisterschaft in Cortina. (Im Video oben sehen Sie ein Interview mit Marcel Perren, dem legendären „Blick“-Reporter!)