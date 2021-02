Suter: Tierisches Geschenk für die Weltmeisterin

Vor zwei Jahren Silber und Bronze in Åre, nun Gold und Silber in Cortina. Das zeugt von Konstanz. Und die Schweiz jubelte mit ihr. Denn als die Eidgenossen letztmals eine Abfahrtsweltmeisterin stellten, war Suter noch gar nicht auf der Welt: Maria Walliser triumphierte 1989 in Vail. „Das ist wirklich eine lange Zeit, deswegen bin ich sehr, sehr happy“, strahlte Suter.