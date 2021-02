Ab 11 Uhr LIVE: WM-Abfahrt der Damen

Österreichs Speed-Damen haben sich in den beiden Abfahrtstrainings am Freitag als Medaillenanwärterinnen hervorgetan. Tamara Tippler und Mirjam Puchner kamen in beiden Trainingsläufen unter die ersten drei, das gelang auch Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin will als erste Läuferin seit Elisabeth Görgl 2011 den Speed-Doppelpack.