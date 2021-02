Niederlande proben Corona-sichere Events

In den Niederlanden will man auf der Suche nach einem einigermaßen normalen Alltag trotz Pandemie neue Wege beschreiten und deshalb Corona-sichere Veranstaltungen mit Zuschauern bzw. Teilnehmern ausprobieren. Zunächst werden dafür am Montag im Beatrix-Theater in Utrecht rund 500 Teilnehmer zu einer Fachtagung zusammenkommen. In der darauffolgenden Woche soll dann eine Kabarettshow mit Publikum auf dem Programm stehen.