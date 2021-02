Tödlicher Absturz: Zwei Kinder trauern um Papa

Es hätte eine Traunstein-Tour sein sollen, die Andreas B. aus Altmünster schon so oft gegangen ist. Doch am Freitag kehrte der Religionslehrer, der auch in der Pfarrgemeinde aktiv war, von seiner Wanderung nicht mehr zurück. Der 41-Jährige stürzte in den Tod. Zwei kleine Kinder trauern um ihren Papa.