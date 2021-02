Gut nach Bronze: „… dann ärgere ich mich schon!“

Lara Gut-Behrami ist bisher die große Abräumerin bei der laufenden Ski-Weltmeisterschaft in Cortina. Nach Gold im Super-G folgte am Samstag Bronze in der Abfahrt. Ganz zufrieden war die Schweizerin dennoch nicht. „Wenn ich meine Zwischenzeiten sehe, dann ärgere ich mich schon“, so ihre knallharte Analyse.