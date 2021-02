Ski-WM LIVE: Super-G der Damen ab 10.45 Uhr

Die Steirerin geht am Donnerstag als heißestes Speed-Eisen bei Österreichs Damen in die erste WM-Entscheidung. In dieser Saison war sie bereits in Crans-Montana hinter Gut-Behrami Zweite sowie Dritte im zweiten Garmisch-Super-G, dazu Vierte in St. Anton. Das Gefühl passt bei der 29-Jährigen. „Ich schaue einfach, dass ich den Schwung mitnehme und jetzt nichts Besonderes mache. Ich will mit der gleichen Begeisterung am Start stehen wie jetzt immer“, betonte Tippler. „Sonst habe ich mich bei den WMs immer selber aus dem Rennen genommen, weil ich probiert habe, besser zu sein, als ich bin.“ Sie wolle dort anknüpfen, wo sie im Weltcup aufgehört habe.