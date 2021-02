Statt Kvitfjell: Zusätzliche Rennen in Österreich?

Die wegen der strengen Corona-Richtlinien in Norwegen abgesagten Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Herren in Kvitfjell könnten stattdessen in Österreich ausgetragen werden. Wie aus ÖSV-Kreisen in Cortina d‘Ampezzo zu hören war, wäre der heimische Verband interessiert, als Veranstalter mit Saalbach-Hinterglemm einzuspringen.