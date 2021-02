Tirol: Großbrand machte 3 Generationen obdachlos

Sechs Menschen - darunter zwei Kinder - vorerst obdachlos, aber keine Verletzten: Das ist die erste Bilanz des Bauernhofbrands von Donnerstagnacht am Innerweerberg in Tirol. Dort brannte wegen eines Elektrodefekts das „Riedhäusl“ nieder. Die tiefen Temperaturen machten den Feuerwehreinsatz schwierig, die Bewohner sind bei Familienangehörigen untergebracht. Tiere waren keine am Hof.