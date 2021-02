Polen und Ungarn: Medienfreiheit in Gefahr

Unterschied zu Ungarn: Polens Medienmarkt ist vielschichtiger

Kurz gesagt: Zunächst verwandelte er das öffentliche Fernsehen in einen regierungstreuen Propagandasender. Dann werden Werbezuflüsse auf kritische Redaktionen beschränkt. Bis nur mehr eine Handvoll überlebt und kaum noch Schlagkraft haben. Plant das nun auch die PiS für Polen? „PiS tritt in die Fußstapfen des ungarischen Fidesz. Aber es wird für PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski schwieriger: Der Medienmarkt in Polen ist vielschichtiger, größer und das System ist immer noch nicht so zentralisiert wie in Ungarn“, sagt Edit Zgut. Was das polnische Gesetz noch aufhalten könnte? Donnerstagabend meldete Jaroslaw Gowin, kleiner aber mächtiger Parteichef von PiS-Koalitionspartner „Porozumienie“ Bedenken an. Und damit fehlt PiS die Mehrheit im Parlament.