„Die Menschen hier haben Arbeitergene in sich“

„Krone“: Wie geht es mit MAN in Steyr weiter? Noch wird verhandelt.

Schönberger: Es gibt meiner Meinung nach drei Varianten. Die Erste: VW tut weiter mit Abstrichen in Steyr. Die Zweite: Siegfried Wolf, der Investor, hat auch Interessen. Ich vermute an der neuen Kunststofflackierung, an den Fachleuten hier und an der Entwicklung. Vielleicht bleibt der Teil hier.