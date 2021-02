Microsoft bringt VW in die Cloud

Volkswagen legte die Entwicklung künftiger Software für alle Konzernmarken in der Firma Car.Software zusammen. Es geht um die ganze Palette von Fahrzeugfunktionen, einer Plattform für Infotainmentsysteme, Fahrwerkstechnologie sowie neue Geschäftsmodelle. Es steht viel auf dem Spiel: Die Industrie ist mit der fortschreitenden Digitalisierung an einem Wendepunkt angelangt. Die Branche stellt sich auf eine Zukunft ein, in der Software die Hauptrolle spielt und ein Auto mit Updates permanent verbessert werden kann. Dabei konkurrieren die Autounternehmen mit Apple und Google als Betreiber der großen Smartphone-Plattformen um den Zugang zu den Kunden und damit auch künftige Dienste-Erlöse.