Chef vergewaltigte Mitarbeiterin: Acht Jahre Haft!

Suizidversuch, Gewichtsverlust und eine psychische Störung wie ein Trauma: Das sind die Folgen für das Opfer eines mutmaßlichen Triebtäters in Salzburg. Die Tortur dauerte für die Frau drei Jahre an. Eine noch längere Zeit, nämlich acht Jahre, wird nun ihr Peiniger, ein Einheimischer und ihr Ex-Vorgesetzter (55), im Gefängnis verbringen müssen. Das Urteil erging am Mittwochabend und ist nicht rechtskräftig.