Verschärfte Einreiseregeln sorgten für Staus

Die verschärfte Einreiseverordnung, die unter anderem eine Registrierungspflicht und den Vorweis eines Corona-Tests für Pendler vorsieht, ist ab sofort in Kraft. Die strengeren Kontrollen sorgten in den frühen Morgenstunden an den Grenzübergängen Nickelsdorf und Klingenbach im Burgenland für Staus. Einreisende mussten etwa eine Stunde warten.