Polit-Krach wegen Beitragserhöhung

Die im kommenden Jahr bevorstehende Gemeinderatswahl scheint auch in Donnerskirchen ihre Schatten vorauszuwerfen. In dem beschaulichen Ort ist jedenfalls ein Streit zwischen der regierenden ÖVP und der SPÖ entbrannt, weil der Kostenanteil der Anrainer beim Bau von Straßen und Beleuchtungen erhöht wurde. Die SPÖ hatte im Vorjahr noch zugestimmt, es sich jetzt aber anders überlegt. „Die Erhöhung ist viel zu hoch“, sagt Vizebürgermeister Elmar Rohrer. In einem Gebiet sei es zu Steigerungen von 237 Prozent gekommen. Die SPÖ forderte daher einen eigenen Ausschuss zu der Sache. Der Antrag ging nicht durch, die Roten stürmten daraufhin aus dem Gemeinderat.