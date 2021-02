Auch Tirol ruft zur Mobilitätseinschränkung auf

„Die aktuelle Lage in Tirol ist zweigeteilt: Einerseits sinken derzeit die Infektionszahlen, wodurch Tirol bei der 7-Tage-Inzidenz aktuell besser liegt als der Österreich-Schnitt. Andererseits sind wir österreichweit mit einer zunehmenden Häufung an Mutationsfällen konfrontiert. Bei uns in Tirol sind es größtenteils südafrikanische Mutationsfälle“, wird Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Aussendung zitiert.