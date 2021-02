Bund rät von Reisen von und nach Tirol ab

Das Land durfte am Vormittag ein Maßnahmenpaket vorlegen: strenge Kontrollen an den Außengrenzen, für die ab Mittwoch 150 Soldaten abgestellt werden. Verschärfte Kontrollen von Masken, Abständen und Zweitwohnsitzen. Mehr Schutz für Alten- und Pflegeheime. Freitesten aus der Quarantäne bei Mutationsverdacht. Sensibilisierung der Bevölkerung. Flächendeckende PCR-Tests in Bezirken mit hohen Zahlen. Ein negativer Antigen-Test für die Seilbahn nach Vorbild der Friseure. Evaluierung und Abstimmung mit dem Bund. Und der Aufruf an die Tiroler, unnötige Fahrten zu vermeiden.