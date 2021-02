Deutscher Dreifachsieg: Lamparter wird Zehnter

Österreichs Nordischen Kombinierer sind am Samstag beim Weltcup in Klingenthal ohne Spitzenplatz geblieben. Als ÖSV-Bester kam Johannes Lamparter mit 49,5 Sek. Rückstand auf Rang zehn, eine Aufholjagd u.a. mit seinem Landsmann Lukas Greiderer (21./+1:38,4 Min.) in der ersten Hälfte des 10-km-Langlaufs kostete zu viel Substanz. In Abwesenheit des norwegischen Saisondominators Jarl Magnus Riiber beherrschten die Deutschen den Bewerb mit einem Triplesieg.