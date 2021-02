Kärnten: Vorerst keine regionalen Verschärfungen

Trotz der hohen Ansteckungszahlen in einzelnen Bezirken will man in Kärnten mit regionalen Verschärfungen der Maßnahmen noch zuwarten. Wenn es fachlich nötig sein sollte, könne es zu Verschärfungen kommen, wie es etwa in der Vergangenheit im Sommer oder auch in der Vorweihnachtszeit zu einer Maskenpflicht auch im Freien gekommen sei, so Gerd Kurath, Sprecher der Landesregierung.