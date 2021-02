Forscher entwickeln Wasserstoff-Paste für E-Roller

Otto- und Dieselmotoren, die mit fossilen Kraftstoffen fahren, werden wegen des Klimawandels zu Auslaufmodellen. Als besonders vielversprechende und umweltschonende Alternative gilt Wasserstoff, der üblicherweise mit 700-fachem Atmosphärendruck in die Drucktanks der Fahrzeuge gepresst wird, von wo aus er in eine Brennstoffzelle strömt und zu Strom umgewandelt wird, der wiederum einen Elektromotor speist. Was bei Pkw bereits sehr gut funktioniert, nutzt Kleinfahrzeugen wie E-Scootern, Rollern und Co. allerdings nur wenig: Der Druckstoß beim Tanken wäre zu groß. Für sie haben Wissenschaftler in Deutschland nun eine Lösung entwickelt: die „Powerpaste“.