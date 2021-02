Innsbrucker Haie drehen Nachtragsspiel in Salzburg

Die Mozartstädter, in der Tabelle als Fünfter deutlich besser platziert, gingen nach einem torlosen ersten Abschnitt durch Treffer von Philipp Wimmer (27.) und Mario Huber (29./PP) mit einer 2:0-Führung in das letzte Drittel, in dem dann das Gästeteam gehörig aufdrehte.