Polizei ist mehr unterwegs

Einerseits ist es der Sicherheitsausbau diverser Straßen, um die Verkehrsteilnehmer heil von A nach B zu bringen, teils sind mehr Kontrollen der Polizei vor allem auf Geschwindigkeit und Unachtsamkeit am Steuer Grund für den Rückgang der Unfälle. Allein 3600 Pkw-Lenker wurden wegen Handynutzung am Steuer angezeigt. Besonderes Augenmerk legt man auch auf den Schwerverkehr. In Nickelsdorf wird es dafür eine neue Prüfhalle geben, erläuterte Landesrat Heinrich Dorner.