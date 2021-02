Warme Wartezonen in Spitälern für Angehörige

Mehrere Stunden lang „draußen vor der Tür“ wartete unlängst ein Vater auf seine 27-jährige Tochter, die er 40 Kilometer weit zum Termin in der Augenambulanz des Medcampus III (Ex-AKH) in Linz gebracht hatte. Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) greift diesen Fall, gewiss kein Einzelfall, auf: „Ich bin für den umfassenden Schutz von medizinischen Einrichtungen - aber mit Hausverstand. Es muss sichergestellt werden, dass, wie in diesem Fall, unbedingt notwendige Begleitpersonen von Patienten zumindest eine warme und trockene Wartemöglichkeit zur Verfügung gestellt bekommen.“