„Mir wurde nie Urlaub für Gefälligkeit angeboten“

Krone: Herr O., laut Anzeige sei von einem Ex-Sponsor an Christian Perthaler ein Urlaub in Aussicht gestellt worden, wenn interveniert wird, weil dem Sohn dieses Sponsors das Moped-Taferl abgenommen worden war.

Heinz O.: Ja, ich wurde in diesem Zusammenhang gefragt. Aber nur um in Erfahrung zu bringen, welche Strafe dem Buben droht. Urlaub hab’ ich keinen angeboten bekommen. Der abgedruckte SMS-Verkehr war nur zwischen Sponsor und Perthaler, ich war nie involviert.