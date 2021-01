Kickl wettert weiter und wirbt für Demo-Teilnahme

Weiter gewettert wird seitens FPÖ-Klubchef Herbert Kickl gegen die Untersagung von Demos der Gegner gegen Corona-Maßnahmen in Wien. Auch am Samstag kritisierte er das Vorgehen, sprach von „Sündenfall“, „Tabubruch“ und einem „demokratiepolitischen Skandal“. Zudem handele es sich „hier erstmals um direkte Zensur“. Im selben Atemzug warb Kickl für eine Teilnahme an der neu angemeldeten Groß-Demo, die für Sonntag am Heldenplatz geplant ist.