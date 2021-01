Nach Untersagung: Neue Corona-Demo angemeldet

Interessensabwägung durchgeführt

„Das Interesse der an öffentlicher Volksgesundheit wiegt schwerer als das Interesse einzelner Veranstalter“, so der Polizeisprecher. Weiters wurde in einer Aussendung betont, dass die Exekutive als Versammlungsbehörde eine Interessensabwägung durchgeführt habe. Gegenübergestellt wurde das Interesse der Bürger an der Versammlungsfreiheit und jener an der Hintanhaltung großer Gefahren für die Volksgesundheit, durch die die Menschen bisher auch große Einschränkungen elementarer Grund- und Freiheitsrechte, wie etwa jener auf Erwerbsfreiheit oder Achtung des Privat- und Familienlebens, hinnehmen mussten.