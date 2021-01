Bursche (14) nach Messerattacke in Wien verurteilt

Kein Wort sprach der 14-Jährige, der am Donnerstag in Wien vor Gericht saß. Das Motiv, warum er einem Mitschüler ein Messer in den Rücken stieß? Unklar. Klar ist jedoch, dass er gefährlich ist, beziehungsgestört, aggressiv. Und so bleibt er vorerst in einer Klinik, die Behandlung zählt zur Haftstrafe.