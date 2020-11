14-Jähriger stach Gleichaltrigem Messer in Rücken

Der verletzte Teenager wurde von der Wiener Berufsrettung noch am Tatort notfallmedizinisch versorgt und anschließend per Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Laut Angaben der Wiener Berufsrettung wurden keine inneren Organe verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Der ursprünglich am Streit beteiligte 16-Jährige wurde nicht verletzt. Weitere Details zu der Tat waren am Mittwochabend nicht bekannt.