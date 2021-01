Strahlendster Schwarz-Triumph mit Wermutstropfen

Lob vom Herren-Rennsportleiter

Großes Lob kam auch von Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher, der vor allem die Konstanz hervorhob. „Es gibt kein Ausscheiden, er steht sehr, sehr stabil auf dem Ski. Die Grundtechnik ist hervorragend“, sagte der Tiroler, der Schwarz 2014 in Levi im Weltcup debütieren ließ. Außerdem habe der „natürlich ein Selbstvertrauen nach diesen Podestplätzen“. Der Sieg in Schladming war bereits der sechste in dieser Saison. „Man kann ihm nur gratulieren“, so Puelacher, der auf eine Fortsetzung der Serie am Wochenende in Chamonix hofft.