Nightrace in Schladming heute ab 17:45 Uhr LIVE

Mit dem heutigen Nightrace in Schladming am Dienstag und zwei Rennen in Chamonix bieten sich den Slalom-Herren vor der WM noch drei Chancen, um sich für das WM-Aufgebot zu empfehlen. Über alle Zweifel erhaben sind Marco Schwarz und Manuel Feller, die in der Disziplinwertung auf den ersten beiden Plätzen liegen. Die bisher sechs Saisonrennen haben sechs verschiedene Sieger gebracht, der Favoritenkreis ist daher auch für das Planai-Rennen groß. Der erste Durchgang beginnt um 17:45 Uhr, der zweite um 20:45 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten) oder auf Zattoo im Livestream.