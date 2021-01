Schneefall verlangte den Einsatzkräften alles ab

Bereits in der Früh stellte sich auf der Tauernautobahn zwischen Golling und Kuchl ein Lastwagen quer. Der Lkw blockierte daraufhin bis 7.20 Uhr die Fahrbahn. Asfinag-Straßenmeister Gerald Steiner berichtete von ähnlichen Vorfällen im Bereich-Salzburg-Nord. „Alles aber glimpflich ausgegangen“, erklärt Steiner. Er und seine Kollegen stellten sich am Dienstag auf eine lange Nacht ein. „Wir stehen mit 90 Mitarbeitern und 33 Fahrzeugen im Volleinsatz“, so der Leiter der Meistereien in Salzburg.