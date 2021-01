Linzerin verirrte sich beim Wandern im Mühlviertel

Akku fast leer

Bei Einbruch der Dämmerung rief sie noch per Notruf um Hilfe, da sie sich im unwegsamen und tiefverschneiten Waldgebiet um Lichtenberg in Kammerschlag nicht mehr zurechtfand. Der Akku ihres Mobiltelefons war bereits fast leer, aber ihr Handy konnte noch im Bereich Rohrach in Kirchschlag geortet werden. Gegen 19 Uhr wurde die Linzerin von einer Polizeistreife unversehrt und wohlauf in Eidenberg gefunden.