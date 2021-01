Joggerduo verirrte sich in Dunkelheit und Nebel

Ein 18-jähriger kongolesischer Staatsangehöriger und ein 19-jähriger moldawischer Staatsangehöriger, beide aus Linz, liefen am Donnerstag gegen 16 Uhr von der SolarCity zu einer Joggingrunde weg. Sie liefen Richtung Weikerlsee und dann in einen Wald, aus dem sie nicht mehr hinausfanden. Sie gaben gegen 18.45 Uhr über Notruf an, dass sie kein Guthaben mehr auf ihren Mobiltelefonen hätten, es ihnen aber gut gehe und sie nicht verletzt seien.