Kurz fordert erneut rasche Impfstoff-Zulassung

Kurz hat in dieser Angelegenheit gemeinsam mit den Regierungsspitzen aus Dänemark (Mette Frederiksen), Griechenland (Kyriakos Mitsotakis) und Tschechien (Andrej Babis) einen Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel geschrieben. Sie forderten ein „starkes Signal“ an die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) „um sicherzustellen, dass das Zulassungsverfahren für Impfstoffkandidaten [...] so effizient wie möglich ist“, schrieben die vier Regierungschefs in ihrem Brief,