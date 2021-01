AstraZeneca sucht offiziell um EU-Zulassung an

Moderna-Impfstoff früher als geplant in Österreich

„Heute Früh sind die ersten 7200 Dosen des Impfstoffs von Moderna in Österreich angekommen, bis Ende Jänner kommen noch weitere 10.000 Dosen und dann für das erste Quartal insgesamt 200.000 dieses zusätzlichen Impfstoffes“, verkündete Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag. Damit können bis März nun 100.000 Menschen in Österreich gegen das Coronavirus geimpft werden.