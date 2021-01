SOS Mitmensch stellte Eisblöcke vor Kanzleramt auf

SPÖ: „Hilfe vor Ort ist nur ein PR-Schmäh“

Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch richtete am Dienstag neuerlich einen dringenden Appell an die Regierung, Kinder aus den griechischen Lagern aufzunehmen. „Seit Monaten müssen die Kinder von Moria wegen der Kaltherzigkeit der Regierung unter katastrophalen Bedingungen in Dreck und Elend dahinvegetieren. Jetzt kommen auch noch Regen und Kälte dazu“, sagte Deutsch in einer Aussendung. Die von der Regierung angekündigte „Hilfe vor Ort“ ist für ihn „nur ein PR-Schmäh“.