Endstation Kara Tepe: „Man möchte nur noch weinen“

Efi Thanou ist Anwältin beim griechischen Flüchtlingsrat in Lesbos nahe der St. Therapon Kirche am Hafen. Seit ungefähr sechs Monaten lebt sie auf der Insel. Mit Flüchtlingen arbeitet sie schon seit sieben Jahren. „Man sucht es sich nicht aus, Flüchtling zu sein. Ich glaube, wenn sie eine Möglichkeit hätten, in ihren Heimatländern zu bleiben, dann würden sie das auch tun. Keiner will flüchten. Ich bin überzeugt, dass alle, mit denen ich hier zu tun habe, Menschen in Not sind und einfach keine andere Wahl hatten.“ Jeden Monat kommen mehr als 100 Menschen zu Frau Thanou und ihren Kolleginnen. „Viele denken, um Flüchtling zu sein, muss man aus einem Kriegsland flüchten. Was aber nicht ganz korrekt ist. Wenn man aus einem Kriegsland flüchtet, dann ist man anspruchsberechtigt für subsidiären Schutz. Das ist ein besonderer Status, der durch europäisches Verfassungsrecht festgeschrieben ist. Die Genfer Flüchtlingskonvention besagt aber auch, dass jemand Asyl bekommt, wenn er aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen verfolgt wird. Er kann aus jedem Land kommen, egal ob dort Krieg herrscht oder nicht.“