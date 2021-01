Fellers Abwechslung: Mit einem Bier auf der Couch

Letztes Jahr war unmittelbar vor Kitz Südtirols Abfahrts-Star Dominik Paris mit einem Kreuzbandriss ausgefallen. Jetzt erwischte es den amtierenden Weltcup-Champion Aleksander Aamodt Kilde - also jenen Norweger, der körperlich wohl noch besser als Paris beinander ist. „Du kannst noch so viele Muskeln haben! Die Bänder sind die gleichen wie bei den Athleten vor 40 Jahren“, sagt Markus Waldner. Der Renndirektor des Weltverbands FIS, der am Sonntag in der Praxis von Dr. Harald Breitfuß in Flachau vor der geplanten Weiterreise nach Kitz einen positiven Corona-Test abgab. Und sich sofort in Selbstisolation begab.