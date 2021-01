Karottenstücke für Kleinkinder oft gefährlich

Tischtennisball als Richtwert für gefährliche Kleinteile

Verschluckungs- und Einatmungsunfälle passieren grundsätzlich in allen Altersstufen, in sechs von zehn Fällen sind jedoch 0-3-Jährige betroffen. Die am häufigsten verschluckten Objekte sind Münzen und Spielzeugteile, die vorwiegend im Hals stecken bleiben. Lebensmittelbestandteile, vor allem Nüsse, Maroni, Karotten- oder Apfelstücken landen hingegen großteils in der Lunge. Als Faustregel gilt daher: Bis zu 3 Jahren besteht bei Gegenständen bis zur Größe eines Tischtennisballs (ca. 3,5 cm) das Risiko, dass sie im Hals steckenbleiben und das Atmen unmöglich machen. „Die größte Gefahr geht von kugelförmigen Gegenständen aus. Diese können den Schlund regelrecht luftdicht verschließen“, warnt Prof. Till.