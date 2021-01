Impf-Affäre im Altenheim zieht weite Kreise

Die Impf-Affäre im Altenheim Eberschwang in Oberösterreich zieht weite Kreise - bis in die Landespolitik. Wie berichtet, wurden am 5. Jänner dort nicht nur einige Bewohner und Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft, sondern auch noch 30 externe Menschen; die meisten regelwidrig, gemessen an den klaren Vorgaben von Bund und Land für die Impfphase 1. Eberschwangs Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SPÖ) und zwei Vizebürgermeister von SPÖ und FPÖ waren auch darunter.