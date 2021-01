Auf Schneemassen folgt jetzt milderes Tauwetter

Am Mittwoch bringt hoher Luftdruck oft sonniges Wetter und nur wenige, hohe Schleierwolken ziehen über den Himmel. Mit der Drehung der Höhenströmung auf Südwest werden die zugeführten Luftmassen immer wärmer, an der Alpensüdseite stauen sich allmählich aber tiefe Bewölkungsschichten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest, an der Alpennordseite ist es föhnig. Frühtemperaturen liegen bei minus zehn bis null Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen null und elf Grad, mit den höheren Werten an der föhnigen Alpennordseite.