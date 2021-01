Mehrere Lawinen in Kärnten: Verletzter im Spital

Schneebrett am Dobratsch

Im Bereich der Rosstratte ist am Dobratsch ein Schneebrett angerissen. Der Anriss ist circa eineinhalb Meter breit - die Situation bleibt riskant! Ausrücken musste die Bergrettung am Dobratsch aber nicht wegen einer Lawine, sondern weil eine Schneeschuhgeherin am Gipfel zu erschöpft für den Abstieg war. Sie wurde unverletzt in Sicherheit gebracht.