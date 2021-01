Jetzt wird der Impfstoff in Oberösterreich knapp

Hintergrund: Oberösterreicher, die über 80 Jahre alt sind und nicht in Heimen wohnen, konnten sich ab gestern für eine Covid-19-Impfung anmelden. Diese soll am Dienstag starten, die Impfstellen sind auf der Grafik rechts zu sehen. Im Minutentakt läutete gestern in unserer „OÖ-Krone“ das Telefon. Anrufer machten ihrer Empörung Luft: „Ich war über eine Stunde in der Warteschleife!“ „Ich habe es hundert Mal probiert!“ „Das Online-Anmeldesystem funktioniert nicht!“ Die Beschwerdeliste ist lang, dahinter steht maßlose Enttäuschung. – Endlich rückt eine Impfung in Griffweite, und dann funktioniert nicht einmal der erste Schritt.