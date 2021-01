Maskenpause, Home-Office-Paket in nächster Runde

Wie die Arbeiterkammer (AK) und der Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Freitag mitteilten, konnte man in der Frage um eine Maskenpause am Arbeitsplatz eine Einigung erzielen. Menschen, die beruflich eine Maske tragen müssen, sollen nach drei Stunden eine zehnminütige Maskenpause bekommen. Auch bei der schon länger erwarteten Home-Office-Regelung scheint man bereits einen Schritt weiter gekommen zu sein - das ausgearbeitete Paket ist zur weiteren Bearbeitung inzwischen im Finanzministerium eingelangt.