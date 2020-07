Kogler-Vorstoß für SPÖ ein „Hohn“ für Arbeitslose

Ein weiterer wichtiger Punkt sind für Kogler die Arbeitsstiftungen, die zielgerichtet arbeitslos gewordene Arbeitnehmer mit Schulungsmaßnahmen unterstützen sollen. „Man muss so ehrlich sein, dass es Branchen geben wird, die auch in ein bis zwei Jahren nicht mehr so viele Jobs brauchen werden wie vor Corona.“ Etwa bei der Stadthotellerie könnte man so positive Angebote schaffen.