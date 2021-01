Thomas Dreßen hofft noch auf Comeback bei Ski-WM

Auf die Frage, ob die WM in Cortina d‘Ampezzo vom 8. bis 21. Februar ein Thema für ihn sei, antwortete er nun: „Klar ist die WM ein Thema.“ Das Ziel scheint ambitioniert, vor allem weil Dreßen einen Start bei den Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen Anfang Februar zugleich als „unrealistisch“ bezeichnet. Nur wenige Tage nach dem Weltcup auf der Kandahar stehen bereits die Trainings und WM-Rennen in Cortina an.