Arc‘teryx lädt zur digitalen Winter Academy

In diesem Jahr bietet Arc’teryx in Zusammenarbeit mit Mark Smiley, Arc‘teryx-Athlet und Bergführer aus Indianapolis (USA), Online-Lawinensicherheits- und Backcountry-Kurse zu einem reduzierten Preis an. Der Lawinensicherheitskurs besteht aus über 75 Videos, die in sechs Segmente unterteilt sind, während der Backcountry-Skikurs sowohl das Skifahren als auch das Bergsteigen abdeckt und in vier Abschnitte unterteilt ist: Bewegung, Ausrüstung, Verankerung und Expeditionsfähigkeiten.