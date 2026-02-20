Ganz abseits des Trubels hinauf zur Wurzbergalm

Das Berggasthaus im mittleren Ötztal „leidet“ nicht unter Massenansturm und gehört zu den sieben „Genussplatzlen“ im Tal. Nach den Schneefällen der letzten Tage lohnt sich wohl die Mitnahme der Rodel.
Die „Genussplatzlen“ bürgen für echte Regionalität und hervorragende Küche. So stammen auf der Wurzbergalm unter anderem einige Zutaten zu den Gerichten vom Biobauernhof der Wirtsfamilie. Die intensiven Schneefälle der letzten Tage haben der Rodelbahn gutgetan, bleibt abzuwarten, wie sich der prognostizierte Regen bis in höhere Lagen und die steigenden Temperaturen nächste Woche auswirken. Doch auch nur eine reine Wanderung lohnt sich.
Wir folgen jedenfalls beim Schranken dem Fahrweg (Rodelbahn), bei einem Wegkreuz in rund 1260 Metern kann man links zum Fußweg abzweigen. Der ist meist angetreten und etwas kürzer als der Fahrweg. Wenn möglich, sollte man diese Variante nutzen.
Der Fußweg zieht im Wald rund 200 Höhenmeter nach oben, wo er wieder in die Rodelbahn einmündet. Darauf geht es weiter aufwärts, über die eine oder andere Kehre wandern wir hinauf, ehe die Route durch Alm- bzw. Wiesengelände die letzten Meter eben zur Wurzbergalm verläuft. Hier, in diesem von einer Bergflanke auf einer Seite begrenzten, wunderbaren Kessel, herrscht bemerkenswerte, wohltuende Ruhe.
In Sachen „Kulinarik“ macht die Wurzbergalm ihrem Namen alle Ehre, sodass sich das Einkehren absolut lohnt. Nach der Stärkung wird ins Tal gerodelt oder gewandert. Die Rodelbahn bietet schöne Kehren und weist keine wirklich steilen Passagen auf (Infos zum aktuellen Bahnzustand vorab beim Wirt einholen).
