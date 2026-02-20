Ganz abseits des Trubels hinauf zur Wurzbergalm

Der Fußweg zieht im Wald rund 200 Höhenmeter nach oben, wo er wieder in die Rodelbahn einmündet. Darauf geht es weiter aufwärts, über die eine oder andere Kehre wandern wir hinauf, ehe die Route durch Alm- bzw. Wiesengelände die letzten Meter eben zur Wurzbergalm verläuft. Hier, in diesem von einer Bergflanke auf einer Seite begrenzten, wunderbaren Kessel, herrscht bemerkenswerte, wohltuende Ruhe.