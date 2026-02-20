Vorteilswelt
Ganz abseits des Trubels hinauf zur Wurzbergalm

Tirol
20.02.2026 16:00
Die letzten Meter zum Berggasthaus verlaufen in ebenem Alm- bzw. Wiesengelände.
Die letzten Meter zum Berggasthaus verlaufen in ebenem Alm- bzw. Wiesengelände.
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Das Berggasthaus im mittleren Ötztal „leidet“ nicht unter Massenansturm und gehört zu den sieben „Genussplatzlen“ im Tal. Nach den Schneefällen der letzten Tage lohnt sich wohl die Mitnahme der Rodel.

0 Kommentare

Die „Genussplatzlen“ bürgen für echte Regionalität und hervorragende Küche. So stammen auf der Wurzbergalm unter anderem einige Zutaten zu den Gerichten vom Biobauernhof der Wirtsfamilie. Die intensiven Schneefälle der letzten Tage haben der Rodelbahn gutgetan, bleibt abzuwarten, wie sich der prognostizierte Regen bis in höhere Lagen und die steigenden Temperaturen nächste Woche auswirken. Doch auch nur eine reine Wanderung lohnt sich.

Unterhalb der Route befinden sich die Längenfelder Weiler Winklen und Au.
Unterhalb der Route befinden sich die Längenfelder Weiler Winklen und Au.

 Wir folgen jedenfalls beim Schranken dem Fahrweg (Rodelbahn), bei einem Wegkreuz in rund 1260 Metern kann man links zum Fußweg abzweigen. Der ist meist angetreten und etwas kürzer als der Fahrweg. Wenn möglich, sollte man diese Variante nutzen.

Daten & Fakten

  • Talort: Längenfeld
  • Ausgangspunkt: kostenloser Parkplatz (rund 1150 m) am Waldrand zwischen den Längenfelder Weilern Winklen und Lehn; am Beginn von Längenfeld/Au von der Talstraße rechts abzweigen, links taleinwärts an Winklen vorbei und nach der Brücke rechts abzweigen
  • Strecke: Fahrweg (Rodelbahn), Fußweg
  • Voraussetzungen: Grundmaß an Kondition
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Ausrüstung: Rodel, Helm, feste Schuhe, Grödel
  • Rodeln: ja
  • Einkehrmöglichkeit: Wurzbergalm (Gasthof Waldesruh), 1575 m, bis Mitte März täglich geöffnet, T0664/9858307, www.wurzbergalm-oetztal.at
  • Öffis: Bus von Ötztal/Bahnhof nach Längenfeld/Winklen 

Der Fußweg zieht im Wald rund 200 Höhenmeter nach oben, wo er wieder in die Rodelbahn einmündet. Darauf geht es weiter aufwärts, über die eine oder andere Kehre wandern wir hinauf, ehe die Route durch Alm- bzw. Wiesengelände die letzten Meter eben zur Wurzbergalm verläuft. Hier, in diesem von einer Bergflanke auf einer Seite begrenzten, wunderbaren Kessel, herrscht bemerkenswerte, wohltuende Ruhe.

Der Gamskogel über Längenfeld ist optisch ein Begleiter während der Tour.
Der Gamskogel über Längenfeld ist optisch ein Begleiter während der Tour.

In Sachen „Kulinarik“ macht die Wurzbergalm ihrem Namen alle Ehre, sodass sich das Einkehren absolut lohnt. Nach der Stärkung wird ins Tal gerodelt oder gewandert. Die Rodelbahn bietet schöne Kehren und weist keine wirklich steilen Passagen auf (Infos zum aktuellen Bahnzustand vorab beim Wirt einholen).

Tirol
20.02.2026 16:00
Tirol

