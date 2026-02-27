Frühlingserwachen bei den Kartnallhöfen spüren

Zurück nehmen wir die Zustiegsroute. Wer die Tour deutlich verlängern möchte, geht von den Höfen auf dem asphaltierten Zufahrtsweg (zunächst ansteigend) einwärts. Die Strecke zieht dann hinunter („Milders“) und – auch durch einen Tunnel – hinab ins Oberbergtal. Dort entlang der Talstraße auswärts nach Milders und mit dem Bus zurück nach Neustift/Dorf (kurzer Anstieg zum Parkplatz).