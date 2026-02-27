Frühlingserwachen bei den Kartnallhöfen spüren

Eine relativ kurze, aussichtsreiche Wanderung führt in steilen Wiesen von Neustift hinauf zu zwei (Bauern-)Höfen über dem Stubaital. Beim Abstieg stehen schließlich zwei Routenmöglichkeiten zur Auswahl
Wir fahren in Neustift/Dorf beim Kreisverkehr nördlich hinauf und am Bachertalweg nach oben auf die Wildbachverbauung zu. Knapp unterhalb befindet sich links der Parkplatz Bachertal. Unser Ziel, der Ober- bzw. Unterkartnallhof in den Wiesen links oben, zeigt sich bereits.
Man wandert vom Parkplatz am Fahrweg weiter Richtung Damm empor, nach wenigen Metern ist „Kartnall“ angeschrieben. Es geht links am Damm vorbei, in dem Bereich beginnt der Fußweg, der sich knackig im steilen Gelände im Wald hinauf windet.
Zuletzt war er noch da und dort schneebedeckt, aber gut begehbar. Er zieht später in die Wiesen und zu den zwei benachbarten Kartnallhöfen mit Einkehrmöglichkeit – Ober- und Unterkartnall (rund 1280 m). Die Höfe haben eine jahrhundertealte Geschichte. Zutaten zu den Speisen stammen teils vom Hof bzw. aus der Region.
Dem kulinarischen Genuss steht jenem in Sachen Aussicht um nichts nach. Der Talschluss mit Freiger, Zuckerhütl und Pfaff liegt schon während des Zustiegs stets eindrucksvoll vor uns.
Zurück nehmen wir die Zustiegsroute. Wer die Tour deutlich verlängern möchte, geht von den Höfen auf dem asphaltierten Zufahrtsweg (zunächst ansteigend) einwärts. Die Strecke zieht dann hinunter („Milders“) und – auch durch einen Tunnel – hinab ins Oberbergtal. Dort entlang der Talstraße auswärts nach Milders und mit dem Bus zurück nach Neustift/Dorf (kurzer Anstieg zum Parkplatz).
