Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nix wie los

Frühlingserwachen bei den Kartnallhöfen spüren

Tirol
27.02.2026 17:00
Der prächtige Talschluss des Stubaitals unter anderem mit dem Zuckerhütl (in der Bildmitte) ...
Der prächtige Talschluss des Stubaitals unter anderem mit dem Zuckerhütl (in der Bildmitte) drängt sich während der Tour ins Bild.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Eine relativ kurze, aussichtsreiche Wanderung führt in steilen Wiesen von Neustift hinauf zu zwei (Bauern-)Höfen über dem Stubaital. Beim Abstieg stehen schließlich zwei Routenmöglichkeiten zur Auswahl

0 Kommentare

Wir fahren in Neustift/Dorf beim Kreisverkehr nördlich hinauf und am Bachertalweg nach oben auf die Wildbachverbauung zu. Knapp unterhalb befindet sich links der Parkplatz Bachertal. Unser Ziel, der Ober- bzw. Unterkartnallhof in den Wiesen links oben, zeigt sich bereits.

Der Oberkartnallhof ist eine der beiden Einkehrmöglichkeiten, die einander direkt ...
Der Oberkartnallhof ist eine der beiden Einkehrmöglichkeiten, die einander direkt gegenüberliegen.(Bild: Peter Freiberger)

Man wandert vom Parkplatz am Fahrweg weiter Richtung Damm empor, nach wenigen Metern ist „Kartnall“ angeschrieben. Es geht links am Damm vorbei, in dem Bereich beginnt der Fußweg, der sich knackig im steilen Gelände im Wald hinauf windet.

Zuletzt war er noch da und dort schneebedeckt, aber gut begehbar. Er zieht später in die Wiesen und zu den zwei benachbarten Kartnallhöfen mit Einkehrmöglichkeit – Ober- und Unterkartnall (rund 1280 m). Die Höfe haben eine jahrhundertealte Geschichte. Zutaten zu den Speisen stammen teils vom Hof bzw. aus der Region.

Daten & Fakten

  • Talort: Neustift im Stubaital (993 m)
  • Ausgangspunkt: gebührenpflichtiger Parkplatz Bachertal (rund 1040 m) oberhalb von Neustift
  • Strecke: Fußweg, asphaltierter Zufahrtsweg
  • Voraussetzungen: Grundmaß an Trittsicherheit (Ausdauer für längere Variante)
  • Kinder: ab dem Babyalter bzw. ab zwei Jahren (längere Variante)
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke, Grödel
  • Rodeln: nein
  • Mountainbuggy: nein
  • Einkehrmöglichkeiten: Oberkartnallhof (Donnerstag Ruhetag), T 05226/3488, Unterkartnallhof (Mittwoch Ruhetag), T 05226/3429
  • Öffis: Bus von Innsbruck nach Neustift
  • Höhenunterschied: rund 250 bzw. 350 Höhenmeter (Normalroute bzw. Variante über Fahrweg)
  • Länge: rund 2 bzw. rund 5,5 Kilometer (Ausgangspunkt – Kartnall – Ausgangspunkt bzw. Abstiegsvariante über Fahrweg)
  • Gehzeit: rund 45 bzw. 30 Minuten (Auf- bzw. Abstieg); Abstieg über Fahrstraße rund 2 Stunden

Dem kulinarischen Genuss steht jenem in Sachen Aussicht um nichts nach. Der Talschluss mit Freiger, Zuckerhütl und Pfaff liegt schon während des Zustiegs stets eindrucksvoll vor uns.

In der Stube des Oberkartnallhofs lässt es sich in wunderbarer Atmosphäre einkehren, essen und ...
In der Stube des Oberkartnallhofs lässt es sich in wunderbarer Atmosphäre einkehren, essen und trinken.(Bild: Peter Freiberger)

Zurück nehmen wir die Zustiegsroute. Wer die Tour deutlich verlängern möchte, geht von den Höfen auf dem asphaltierten Zufahrtsweg (zunächst ansteigend) einwärts. Die Strecke zieht dann hinunter („Milders“) und – auch durch einen Tunnel – hinab ins Oberbergtal. Dort entlang der Talstraße auswärts nach Milders und mit dem Bus zurück nach Neustift/Dorf (kurzer Anstieg zum Parkplatz).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
27.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.659 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
107.716 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.313 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1344 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1235 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
817 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf