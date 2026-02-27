Vorteilswelt
Wanderbare Steiermark

Winterwandern im Untertal: Ausgezeichnet unterwegs

Steiermark
27.02.2026 11:00
Eine wahre Postkartenidylle!
Eine wahre Postkartenidylle!(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Sie ist öffentlich gut erreichbar und bietet auch eine almkulinarische Vielfältigkeit – die faszinierende Tallandschaft inmitten der Schladminger Tauern, die das „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal präsentiert.

0 Kommentare

In der Region Schladming-Dachstein wurden in den vergangenen Jahren vier Winterwanderwege mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet: die zehn Kilometer lange Ramsauer Kulmbergrunde, der drei Kilometer lange Spaziergang um den Bodensee bei Haus, die Strecke durch die Talbachklamm bei Schladming sowie die Winterwanderung im Untertal, die wir in diesem Wandertipp vorstellen.

Zu Recht wurde dieser Winterwanderweg mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet.
Zu Recht wurde dieser Winterwanderweg mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet.(Bild: Weges)

Das Untertal in den Schladminger Tauern ist vielen bekannt, da es als Ausgangspunkt für Touren zur Gollinghütte, zur Preintalerhütte oder in die hochalpine Landschaft rund um den Klafferkessel dient. Während in der warmen Jahreszeit reger Betrieb herrscht, kehrt hier im Winter spürbare Ruhe ein. Mit dem Schnee verwandelt sich das eiszeitlich geformte Trogtal mit dem Tettermoor und dem mäandrierenden Untertalbach in ein ideales Terrain für Winterwanderer und Langläufer. Eine ebene Talsohle, steile Flanken und markante Gipfel taleinwärts prägen das Landschaftsbild.

Fazit: Das ist Winterwandern vom Feinsten.

Die Route ist farbenfroh mit „Winterwanderweg“ markiert.
Die Route ist farbenfroh mit „Winterwanderweg“ markiert.(Bild: Weges)

Wir starten bei der Bushaltestelle Tetter (1040 m) und sehen nach wenigen Metern taleinwärts die Starttafel des Winterwanderweges. Der präparierte Weg verläuft parallel zur Straße – vorbei am Aussichtsstadl und am Aussichtsturm Tettermoor – bis zur Waldhäuslalm.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 7,7 km/ wenige Höhenmeter/ Gehzeit ca. 2 Stunden.
  • Anforderungen: einfache Wanderung auf präparierten Wegen und Forststraßen, zusätzliche Beschilderung „Winterwanderweg“.
  • Ausgangspunkt mit Öffis: Bushaltestelle Tetter Gasthof/Untertal.
  • Parkplatz: Hinkerbrücke.
  • Einkehrmöglichkeiten unterwegs: Waldhäuslalm, 03687/61592, waldhaeuslalm.at; Sondl-Alm,  03687/61509, sondlhof-alm.at, Gasthaus Weiße Wand, 03687/61307.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Dort gehen wir an der Straßenkreuzung rechts, queren den Bach und wandern auf der geräumten Forststraße durch den Wald zu den freien Flächen rund um die Sondl-Alm. Der Winterwanderweg quert nochmals den Untertalbach; hier besteht die Möglichkeit, rechts einen Abstecher zum Gasthaus Weiße Wand zu machen.

Der Rückweg führt talauswärts über die geräumte Straße zur Bushaltestelle Waldhäuslalm und zum Ausgangspunkt Tetter.

