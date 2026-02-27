Winterwandern im Untertal: Ausgezeichnet unterwegs

Das Untertal in den Schladminger Tauern ist vielen bekannt, da es als Ausgangspunkt für Touren zur Gollinghütte, zur Preintalerhütte oder in die hochalpine Landschaft rund um den Klafferkessel dient. Während in der warmen Jahreszeit reger Betrieb herrscht, kehrt hier im Winter spürbare Ruhe ein. Mit dem Schnee verwandelt sich das eiszeitlich geformte Trogtal mit dem Tettermoor und dem mäandrierenden Untertalbach in ein ideales Terrain für Winterwanderer und Langläufer. Eine ebene Talsohle, steile Flanken und markante Gipfel taleinwärts prägen das Landschaftsbild.