Winterwandern im Untertal: Ausgezeichnet unterwegs

Sie ist öffentlich gut erreichbar und bietet auch eine almkulinarische Vielfältigkeit – die faszinierende Tallandschaft inmitten der Schladminger Tauern, die das „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal präsentiert.
In der Region Schladming-Dachstein wurden in den vergangenen Jahren vier Winterwanderwege mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet: die zehn Kilometer lange Ramsauer Kulmbergrunde, der drei Kilometer lange Spaziergang um den Bodensee bei Haus, die Strecke durch die Talbachklamm bei Schladming sowie die Winterwanderung im Untertal, die wir in diesem Wandertipp vorstellen.
Das Untertal in den Schladminger Tauern ist vielen bekannt, da es als Ausgangspunkt für Touren zur Gollinghütte, zur Preintalerhütte oder in die hochalpine Landschaft rund um den Klafferkessel dient. Während in der warmen Jahreszeit reger Betrieb herrscht, kehrt hier im Winter spürbare Ruhe ein. Mit dem Schnee verwandelt sich das eiszeitlich geformte Trogtal mit dem Tettermoor und dem mäandrierenden Untertalbach in ein ideales Terrain für Winterwanderer und Langläufer. Eine ebene Talsohle, steile Flanken und markante Gipfel taleinwärts prägen das Landschaftsbild.
Fazit: Das ist Winterwandern vom Feinsten.
Wir starten bei der Bushaltestelle Tetter (1040 m) und sehen nach wenigen Metern taleinwärts die Starttafel des Winterwanderweges. Der präparierte Weg verläuft parallel zur Straße – vorbei am Aussichtsstadl und am Aussichtsturm Tettermoor – bis zur Waldhäuslalm.
Dort gehen wir an der Straßenkreuzung rechts, queren den Bach und wandern auf der geräumten Forststraße durch den Wald zu den freien Flächen rund um die Sondl-Alm. Der Winterwanderweg quert nochmals den Untertalbach; hier besteht die Möglichkeit, rechts einen Abstecher zum Gasthaus Weiße Wand zu machen.
Der Rückweg führt talauswärts über die geräumte Straße zur Bushaltestelle Waldhäuslalm und zum Ausgangspunkt Tetter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.